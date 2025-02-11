В армии РФ военных наказывают отправкой на штурм островов в нижнем течении Днепра – партизаны

В армии страны-агрессора не прекращают придумывать новые попытки наказания своих военных. В этот раз они решили отправлять их на штурм островов в нижнем течении Днепра.

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Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Они ссылаются на своих агентов из 61-й бригады морской пехоты РФ.

"Отправка на штурм островов на Херсонщине становится не просто боевой задачей, а способом наказания. В зону практически гарантированной гибели командиры отправляют "залетчиков", нарушителей дисциплины и даже тех, кто отказывается сдавать деньги в "общак" подразделений", - говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что солдаты знают, что десантироваться на острова становится все сложнее — из-за постоянной ломки лодок и гидроциклов, которые устраивают сами российские военнослужащие, используя нашу инструкцию.

В паблике отмечают, что каждый из этих военных понимает, что такая ротация – фактически смертный приговор, и многие способы пытаются избежать отправки. Но те, у кого есть деньги, подкупают командиров, чтобы их удалили из списков на штурм.

"Мы призываем российских военнослужащих прямо саботировать эти операции. Ломайте лодки и гидроциклы. И вам просто не на чем будет идти в атаку! Присоединяйтесь к движению "АТЕШ" и положите конец этому произволу. Спасите себя и своих сослуживцев!" – резюмировали партизаны.

Напомним, украинские партизаны разведали территорию 144-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ в Смоленской области. Там, в частности, восстанавливают бронетехнику, САУ и РСЗО.

Ранее в "Атеше" рассказали, что российские кафиры усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте. Так захватчики пытаются уберечься от атак беспилотных катеров и диверсионных групп.

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