В Азовском море горело судно оккупантов: россияне понесли потери. Аудиоперехват

В четверг, 29 февраля, в Азовском море горело судно российских оккупантов. В результате пожара россияне понесли потери, в том числе, в живой силе.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там также опубликовали соответствующий аудиоперехват.

"29 февраля 2024 года в акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг понес потери в количестве пятерых оккупантов.

Экипаж катера срочно пригласил эвакуационную группу.

Причины пожара на катере государства-агрессора РФ, а также характер потерь противника уточняется.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что после того, как Силы обороны Украины совершили ряд успешных атак на корабли России в Черном море, оккупационные войска начали рассредоточивать корабельно-катерный состав и периодически его передислоцируют. Захватчики понимают, что ситуация в Черном море складывается не в их пользу, и пытаются еще не выходить в море.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным украинской разведки, большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибли, сам корабль затонул и не подлежит восстановлению. В ГУР также показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.

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