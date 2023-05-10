В Бахмуте оккупант сдался в плен украинскому дрону: операцию показали на видео

В Бахмуте 9 мая оккупант сдался в плен беспилотнику Вооруженных сил Украины. Он бросил оружие и жестами попросил дрон не бомбить.

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Об этом рассказали в Сухопутных войсках ВСУ. Военные также опубликовали видео, снятое беспилотником (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Плюс маленькая частица в обменный фонд", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как российский захватчик, который, очевидно, остался в окопах один среди тел ликвидированных сослуживцев, сдается в плен украинскому дрону.

Он бросил оружие и стал жестами просить, чтобы БПЛА не сбрасывал снаряд.

Тогда защитники из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко отправили ему послание – записку со словами: "Сдавайся – иди за дроном".

Несмотря на огонь своих же оккупант дошел до позиций украинских военных и сдался в плен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении противник продолжает штурмовые действия. За прошедшие сутки безуспешно атаковал в Бахмуте, в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.

– Войска РФ пытались прорваться к Хромову под Бахмутом, но получили отпор, говорится в отчете ISW.

– 3-я штурмовая бригада ВСУ заставила оккупантов бежать из-под Бахмута. Под контроль украинских сил были возвращены важные позиции.