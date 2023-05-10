В Бахмуте оккупант сдался в плен украинскому дрону: операцию показали на видео
В Бахмуте 9 мая оккупант сдался в плен беспилотнику Вооруженных сил Украины. Он бросил оружие и жестами попросил дрон не бомбить.
Об этом рассказали в Сухопутных войсках ВСУ. Военные также опубликовали видео, снятое беспилотником (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"Плюс маленькая частица в обменный фонд", – говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как российский захватчик, который, очевидно, остался в окопах один среди тел ликвидированных сослуживцев, сдается в плен украинскому дрону.
Он бросил оружие и стал жестами просить, чтобы БПЛА не сбрасывал снаряд.
Тогда защитники из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко отправили ему послание – записку со словами: "Сдавайся – иди за дроном".
Несмотря на огонь своих же оккупант дошел до позиций украинских военных и сдался в плен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении противник продолжает штурмовые действия. За прошедшие сутки безуспешно атаковал в Бахмуте, в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.
– Войска РФ пытались прорваться к Хромову под Бахмутом, но получили отпор, говорится в отчете ISW.
– 3-я штурмовая бригада ВСУ заставила оккупантов бежать из-под Бахмута. Под контроль украинских сил были возвращены важные позиции.
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