В Бахмуте продолжаются постоянные позиционные бои, в Сватово оккупанты обустроили новый госпиталь для раненых — Генштаб

На протяжении суток 17 марта в Бахмуте продолжались позиционные бои между украинскими воинами и российскими оккупантами, атаки на Донбассе защитники Украины отбили. В то же время в оккупированном Сватово в Луганской области захватчики развернули новый госпиталь для лечения десятков российских военнослужащих с тяжелыми ранениями, искалеченных захватчиков также массово вывозят на территорию РФ.

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Тем временем на Запорожье захватчики создают новые застенки, где издеваются над украинцами, подвергая их жестоким пыткам. Об этом говорится в традиционной вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, отметили в ГШ ВСУ, враг и дальше несет значительные потери в войне против Украины.

В частности, в захваченном россиянами городе Сватово на Луганщине, в одном из зданий на восточной части города захватчики развернули новый госпиталь.

"В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных ВС РФ, которые были завезены туда в течение последних двух суток. В целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных – количество эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, которые имеют хоть какое-то медицинское образование", – рассказали в ГШ.

Между тем, на оккупированной части Запорожской области захватчики усиливают террор против мирного населения.

"Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество застенков на временно оккупированных и захваченных территориях Украины. Так, новая пыточная замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами", а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей", – констатировали в Генштабе.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Российские войска за сутки совершили 19 авиационных ударов и 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Традиционно высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

Ситуация на разных направлениях 17 марта была такой:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также на территории Белгородской области Россия держит группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущение опрокидывания подразделений Сил обороны на другие направления.

В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Терновая Харьковской области.

– На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крахмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка – Луганской.

Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спорного.

– На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Ивановское.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Зализнянское, Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.

– На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Времовка Донецкой области; Добрая Надежда – Днепропетровской, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Берегово, Велетенское и Кизомис на Херсонщине.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что потери оккупантов в боях за Бахмут за сутки составили 225 российских захватчиков убитыми и еще 306 – ранеными.

Также в Вооруженных силах отметили: кроме Бахмута, захватчики активизировались еще и на Лиманско-Купянском направлении. Там несколько недель подряд фиксируется рекордная артиллерийская активность со стороны россиян.

Кроме того, накануне, согласно сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ВСУ ликвидировали еще 760 оккупантов. Безвозвратные потери вражеской армии в живой силе к утру 17 марта достигли 163 320 человек.