В Бахмуте российские военные развесили 'антидроновые' сетки: почему они не работают. Видео

Российские оккупанты несут серьезные потери на Бахмутском направлении из-за успешного контрнаступление Вооруженных сил Украины. Поэтому захватчики предпринимают попытки остановить атаки ВСУ различными способами.

Так, армия РФ начала использовать антидроновые сетки в Бахмуте. Видео распространилось в сети (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах можно заметить, что россияне растянули сетки на высоте несколько метров над землей. При этом на одном из видео видно, как украинский дрон умело облетает "инновационное изобретение" армии РФ и уничтожает боевую машину врага.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за сутки в Украине произошло по меньшей мере 32 боестолкновения. Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

– В ВСУ рассказали, что Силы обороны успешно уничтожают врага в районе Бахмута, уменьшая его оборонительные возможности. Под огнем украинских войск сейчас находится логистический маршрут врага Бахмут – Горловка.

– В институте ISW заявили, что Путин мог отдать приказ Шойгу остановить контрнаступление Украины до начала октября, однако армия РФ не достигает поставленных задач и несет еще больше потерь в живой силе.

– В ISW также отметили, ВСУ сломали планы противника, организовав наступление на двух флангах. Войскам России пришлось передислоцировать новые резервы для обороны.

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