В Белгороде с жителей ЖК начали принудительно собирать средства на 'СВО': платить нужно ежемесячно

В российском Белгороде начали собирать принудительные пожертвования на так называемую "специальную военную операцию". Сбором средств будут заниматься местные ОСМД.

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Об этом сообщили в сети. Так, кроме налогов, россияне теперь должны ежемесячно платить дополнительные средства на войну.

Как сообщается, в ЖК "Аквамарин" в Белгороде объявили о сборе на нужды армии в размере 500 рублей с квартиры. Эти средства будут добавлены в счет в коммуналку и будут сниматься ежемесячно.

Так, некоторые российские "скрепоносцы" даже очень обрадовались такой новости. Ведь, по их мнению, когда такие средства начнут сбрасывать все, тогда Россия начнет "по-настоящему".

Таким образом, россияне сами будут продолжать спонсировать свое террористическое государство, чтобы оно и дальше посылало их граждан в Украину как пушечное мясо для ВСУ.

Ранее сообщалось, что атака на Белгородскую область обнаружила большие проблемы в РФ, связанные с обороной государства. Основатель ЧВК "Вагнер" пытается использовать в своих интересах массовую обеспокоенность в информационном пространстве, чтобы укрепить свое влияние внутри страны.

Напомним, что в сети обратили внимание на то, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потратил почти 10 млрд рублей (462 млн грн) на оборудование защитных укреплений на границе, однако техника российских добровольцев зашла не по линии оборонительных укреплений, а совершенно беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород.

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