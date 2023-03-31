В Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке продолжаются ожесточенные бои, оккупанты массово дезертируют и бегут из воинских частей — Генштаб

Войска РФ 31 марта вновь наносили удары по территории Украины и прилагали усилия для наступления на Донбассе. Самые ожесточенные бои уже традиционно шли за Марьинку, Авдеевку, Белогоровку и Бахмут.

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В то же время огромные потери еще больше подорвали моральный дух оккупантов: массово фиксируются случаи дезертирства и бегства захватчиков из воинских частей. Об этом в вечерней оперативной сводке рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, десятки оккупантов-дезертиров находятся в розыске только в одном из временно оккупированных районов Луганщины.

"Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей. Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивают 50 дезертировавших военнослужащих.

Добавляют уныния и готовности уносить ноги российским оккупантам Силы обороны Украины, без устали минусирующие врагов.

Так, авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Между тем, оккупационные войска продолжали наступательные действия на Донбассе, в частности, на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 30 атак противника. Самыми ожесточенными были бои за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Население ряда других регионов Украины Россия снова терроризировала обстрелами. Так, за сутки противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично терроризировать мирных граждан нашей страны. Сегодня Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам города Запорожья и других населенных пунктов Украины, применив баллистические ракеты. Для авиационных ударов противник также задействовал 6 ударных" БпЛА типа "Шахед-136" – все они были уничтожены нашими защитниками", – отметили в Генштабе, добавив, что угроза ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины не спадает.

На отдельных направлениях ситуация в течение суток была такой:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений не фиксировалось. В рамках мероприятий боевой подготовки завершились учения подразделений ССО вооруженных сил Республики Беларусь. В то же время высшее политическое руководство этой страны продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и территорию. На беларуских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области, Сосновка, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка, Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Бочково и Бударки на Харьковщине.

– На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

– На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты рядом с линией боевого столкновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное на Донетчине.

– На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За сутки противник обстрелял населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

– На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции в фортификационном отношении. Обстрелял, в частности, населенные пункты Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

Напомним, утром 31 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили более 80 атак противника в сутки. Враг продолжал нести потери, в частности уничтожен пункт управления врага и два склада БК.

Меньше стало накануне на украинской земле и живой силе вражеской армии. ВСУ за сутки ликвидировали 460 оккупантов и уничтожили девять беспилотников врага. Общие безвозвратные потери России в войне против Украины достигли 173 360 военнослужащих.