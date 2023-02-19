В Бердянске загорелась база отдыха, в которой оккупанты обустроили госпиталь. Видео

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области загорелась база отдыха "Райский уголок", расположенная на Бердянской косе. В ней российские захватчики обустроили госпиталь.

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Об этом в соцсетях сообщают местные жители. Они обнародовали видео, на котором виден густой черный дым со стороны базы отдыха (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Бердянске горит база отдыха, где россияне обустроили госпиталь. Пожар возник на Косе, вероятно, база отдыха "Райский уголок", – говорится в подписи к видео.

Как известно, база отдыха "Райский уголок" до войны являлась детским оздоровительным комплексом. После оккупации Бердянска российскими войсками на территории базы развернули военный госпиталь.

Напомним, 8 февраля во временно оккупированном российскими войсками Бердянске прогремели взрывы. Затем выяснилось, что имел место прилет на территорию военного полигона, где тренировались российские мобилизованные.

Перед этим во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль местной коллаборантки Валентины Мамай, которая с первых дней полномасштабного вторжения предложила свою помощь российским захватчикам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне на временно оккупированных территориях Украины превращают гражданские объекты в военные цели. В частности, в Бердянске на Запорожье захватчики размещают своих солдат на базах отдыха вдоль линии Бердянской косы.

На оккупированной части Запорожской области российские войска принялись строить укрепления. Из-за временно оккупированного Мариуполя Донецкой области в направлении Бердянска Запорожской области они в большом количестве везут железобетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".

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