В больницах – 13 человек: в ОВА рассказали новые подробности об ударе РФ по Днепру и состоянии пострадавших. Фото

Утром 29 марта в Днепропетровской ОВА сообщили новые данные о последствиях российской атаки в Днепре, произошедшей накануне. Удары российских "Шахедов" оборвали жизнь четырех горожан, еще не менее 21 человека получили ранения, часть пострадавших остаются в больницах.

Видео дня

В гостинично-ресторанном комплексе и нескольких других местах возникли пожары, уничтожены четыре частных дома, еще десяток, а также несколько многоэтажек, учебное заведение и другие здания – повреждены. О последствиях атаки рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, также опубликовавший фото разрушений.

По словам Лысака, ликвидация последствий массированной дроновой атаки в Днепре продолжалась всю ночь.

"Пожары, которые возникли, укрощены. В частности, потушили огонь и на территории ресторанного комплекса", – отметил он.

Также начальник ОВА рассказал, что к утру количество пострадавших в результате вражеского удара возросло до 21 человека. Самым молодым пострадавшим – по 19 лет, самому старшему – 74.

Утром 29 марта в больницах остаются 13 потерпевших, Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Между тем, в городе фиксируются значительные разрушения.

"По уточненным данным огнем уничтожены четыре частных дома, еще по меньшей мере десять повреждены. Изуродованы и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы", – рассказал Лысак.

Он добавил, что ночью над Днепропетровщиной украинские воины сбили 16 вражеских "Шахедов".

Напомним, накануне вечером стало известно, что Россия ударила по Днепру. В результате атаки вспыхнул гостинично-ресторанный комплекс. Погибли четыре человека, много гражданских получили ранения. Среди пострадавших – беременная.

Уже утром в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу и сообщили, что количество пострадавших возросло.

А днем ранее Россия ударом по Днепру повредила дворец Потемкина, который тот строил для Екатерины II. Это здание называли называли "символом имперского могущества".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!