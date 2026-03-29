В больнице умерла 13-летняя девочка, пострадавшая в результате атаки РФ на Николаевщину

В больнице умерла 13-летняя девочка, которая пострадала от российской атаки на село в Николаевской области. Накануне вражеский дрон попал в зону отдыха в селе Пересадовка.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Всего, по его информации, из-за удара ранения получили 10 человек: две женщины и восемь детей.

Атака на Николаевскую область

28 марта вблизи дома культуры в селе Пересадовка Николаевской области упал российский беспилотник. В момент удара рядом отдыхала молодежь.

Местный житель Виктор вспомнил, что перед взрывом видел возле дома культуры детей и подростков, которые отдыхали.

Директор заведения Наталья рассказала, что дрон упал недалеко от здания примерно в 20:00. По ее словам, взрывной волной поврежден фасад дома культуры: выбиты окна и двери, а стены внутри и снаружи посечены обломками. Значительные разрушения понесла также библиотека, где тоже повылетали окна.

Как сообщал OBOZ.UA, в этот же день войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прозвучала серия взрывов – сейчас известно о по меньшей мере 16 пострадавших, среди которых ребенок, также погибли двое горожан.

