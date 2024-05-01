В боях в Донецкой области погиб видеооператор из Луцка: через месяц ему должно было исполниться 50. Фото

При выполнении боевого задания в районе населенного пункта Архангельское Покровского района Донецкой области погиб видеооператор из Луцка, военнослужащий Юрий Силюк. Через месяц, 1 июня, бойцу должно было исполниться 50 лет.

Трагическое известие сообщил в Facebook мэр Луцка Игорь Полищук. По его словам, в военной части боец занимал должность номер обслуги – военные, обслуживающие разные виды оружия. Жизнь Героя оборвалась 26 апреля.

Знакомый погибшего воина Александр Лесной сообщил в Facebook, что Силюк погиб помогая, "вывозя побратимов, не на броне, а в гражданском джипе-пикапе".

В Facebook Института массовой информации сообщили, что Силюк стал 79 медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

"До мобилизации Юрий Силюк долгое время работал на Волынском телевидении и Hromadske.Volyn, также сотрудничал со всеукраинскими телеканалами", – отметили в ИМИ.

Простились с Героем в родном Луцке 30 апреля. Его похоронили на Аллее Славы в с. Гарозджа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 апреля в Черкассах простились с земляком-воином, старшим солдатом Артемом Гензерским. Защитник, которому навсегда останется 29 лет, стал в ряды Вооруженных сил Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

– Воин 3-й ошбр Андрей "Чиж" Чишко погиб в районе села Терны Донецкой области. Защитник был родом из Запорожья, он защищал Украину с 2014 года.