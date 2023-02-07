В Брянской области РФ заявили об атаке беспилотника: есть раненые среди военных

В Севском районе Брянской области РФ вечером 6 февраля якобы произошла "бавовна". СМИ пишут, что "подарок" российским военным доставил беспилотник, в результате чего по меньшей мере двое оккупантов получили ранения.

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Данные официально подтверждены не были. Информацию о результатах взрыва опубликовал проект ASTRA в Telegram.

Неизвестный БПЛА якобы сбросил на территорию Севского района взрывное устройство, которое успешно исполнило свою миссию.

Журналисты написали, что "трехсотыми" стали командир взвода Муслим Гунаев и срочник Александр Балашов. Утверждается, что оккупантов доставили в местную центральную районную больницу с контузиями.

Отметим, что Севский район страны-агрессора на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.

Напомним, что в ночь на 6 февраля в России заявили о "взрыве" беспилотника над Калугой. Он якобы летел "в сторону одного из военных объектов". Пропагандисты утверждают, что пострадавших или поврежденных объектов нет.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") заявляет, что "бавовной" вблизи Калуги якобы был поражен арсенал вооружения противника, два цеха текущего ремонта и "еще немного других девайсов".

Как писал OBOZREVATEL:

– 5 февраля в Новой Каховке на оккупированной части Херсонщины прогремели взрывы. "Горячо", по данным интернет-пабликов, было на территории яхт-клуба, который российские солдаты облюбовали для отдыха.

– 2 февраля взрывы слышали жители Мариуполя. Законные власти города сообщили, что "бавовна" потревожила места базирования захватчиков.

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