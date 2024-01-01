В Черкассах мужчина запустил салюты на Новый год и поплатился: извиняться пришлось в присутствии полиции. Видео

На второй год полномасштабной войны в Украине, когда действует запрет на использование пиротехники, в Черкассах в новогоднюю ночь мужчина запустил салюты. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя, и теперь им займется суд.

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Об этом сообщила полиция Черкасской области. Оказалось, что к хулиганским действиям причастен уроженец России, проживающий в Черкассах с 2014 года.

В новогоднюю ночь правоохранители получили несколько сообщений о запуске салютов в Черкассах. Для разрешения этой ситуации на место прибыли работники Управления превентивной деятельности и следственно-оперативная группа местного районного управления полиции. Там были опрошены очевидцы и свидетели событий, также была проведена проверка видеоматериалов камер наблюдения.

В ходе расследования правоохранители установили, что к незаконным действиям причастен 38-летний мужчина, являющийся гражданином России и постоянно проживающий в Черкассах с 2014 года. Пиротехнику, которая была изъята, мужчина приобрел через Интернет. Факт правонарушения был задокументирован, и соответствующие материалы относительно мужчины были переданы в суд для дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия в новогоднюю ночь, 1 января, атаковала Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed – запустила их 90 штук. Защитникам неба удалось сбить большинство – 87 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе в результате атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь погиб подросток. Зафиксировано попадание обломков сбитых российских БПЛА, в жилых домах вспыхнули пожары.

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