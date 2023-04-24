В Черкасской области задержали агентку ФСБ, которая пыталась устроиться в орган местного самоуправления. Фото

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента российской ФСБ. Предательница из числа местных жителей пыталась устроиться на работу в орган местного самоуправления.

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Для ФСБ она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины, а также получила задание раздобыть информацию об объектах критической инфраструктуры в регионе. Подробности сообщили в СБУ.

Местная жительница, завербованная ФСБ РФ в начале 2023 года, пыталась устроиться на работу в орган местного самоуправления в Черкасской области. Ее заданием от врага был сбор информации о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны Украины в регионе.

Чтобы раздобыть интересующие ФСБ данные, злоумышленница ездила в украинские воинские части, где собирала информацию и изучала обстановку.

"Полученные сведения передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере в виде координат и детального описания объектов. Кроме этого, фигурантка распространяла в запрещенной соцсети "ВКонтакте" фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов", – говорится в сообщении.

Попалась российская агентка при выполнении еще одного задания от российских спецслужб: она должна была устроиться на работу в орган местного самоуправления, чтобы изнутри вести разведывательно-подрывную деятельность. На этот раз врага интересовали объекты критической инфраструктуры Черкасской области.

"В случае получения должности она должна была собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона. Впрочем, реализовать вражеский план ей так и не удалось. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали", – рассказали в Службе.

Как выяснилось в ходе расследования, предательница пошла на сотрудничество с врагом не от большой любви к государству-агрессору, а из-за желания получить высокое денежное вознаграждение за успешно выполненные задания, полученные от российских спецслужб.

"При обыске по месту жительства фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с представителем ФСБ", – отметили в СБУ.

Предательнице сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ идентифицировала еще 12 коллаборантов, фабриковавших дела против украинцев в Херсонской области.

Коллаборанты – местная жительница и трое бывших правоохранителей – поступили в созданное агрессором так называемое "МВД РФ Херсонской области". Они занимались серийной фабрикацией дел против жителей Херсонской области и подделывали "экспертизы" по "уголовным делам" против украинцев.

Также предатели не упустили возможности нажиться, воруя личное имущество людей во время "обысков" в их домах.