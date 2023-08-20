В Чернигове люди несут цветы и игрушки к драмтеатру в знак памяти о жертвах ракетного удара РФ. Фото

Жители Чернигова несут цветы и игрушки на место теракта, который российская армия совершила 19 августа. Импровизированный мемориал горожане устроили справа от драмтеатра, в который попала баллистическая ракета, у флагов.

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Соответствующее фото опубликовал в Telegram исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако. Он призвал всех, кто имеет возможность, также прийти почтить память черниговцев, ставших жертвами военного преступления государства-террориста.

Напомним, российские террористы нанесли ракетный удар по центру Чернигова накануне днем. В результате обстрела семь человек погибли, среди них – 6-летний ребенок, пострадали 144 человека, среди них по меньшей мере 15 несовершеннолетних. В Черниговском городском совете объявили 19-21 августа на днях траура.

Российская ракета прилетела в Черниговский драматический театр, когда в церкви рядом еще продолжалась праздничная служба, рассказал OBOZREVATEL командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик. Выставка производителей дронов "Лютые птички", которая как раз проходила в драмтеатре, почти не успела начаться.

Президент Владимир Зеленский показал последствия очередного военного преступления и подчеркнул, что Россия должна проиграть. Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать еще больше для консолидации мира против российского террора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ООН осудили ракетный удар РФ по центру Чернигова, который оккупанты нанесли в субботу, 19 августа. Там заявили, что "это должно прекратиться";

– в МВД показали ужас, который творился на улицах Чернигова после удара российской ракеты по центру города 19 августа. Тела погибших украинцев лежали прямо на земле или в автомобилях, где их застала атака, вокруг – обломки, разрушения и пожар.