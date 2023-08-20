Обломки везде и тела мертвых на улице: в МВД показали ужасающие кадры последствий удара РФ по Чернигову

В Министерстве внутренних дел Украины показали ужас, который творился на улицах Чернигова после удара российской ракеты по центру города 19 августа. Тела погибших украинцев лежали прямо на земле или в автомобилях, где их застала атака, вокруг – обломки, разрушения и пепелище.

Видео дня

Жуткое видео опубликовали в Telegram МВД утром 20 августа. На кадрах видно, как спасатели деблокируют тела погибших с авто, оказывают помощь пострадавшим, тушат пожары и разбирают завалы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, накануне, в христианский праздник Преображения Господня, Украину всколыхнул новый теракт российской армии – ракета "Искандер-М" попала в драмтеатр на центральной площади Чернигова. В результате обстрела семь человек погибли, среди них – 6-летний ребенок, пострадали 144 человека, среди них по меньшей мере 15 несовершеннолетних. В Черниговском городском совете объявили 19-21 августа днями траура.

В МВД уточнили, что большинство погибших на момент удара ехали в автомобилях, переходили дорогу или возвращались из церкви.

"В городском театре было очень много людей, и на улице было много людей... Более 90 человек ранены – и среди них 12 детей. Они просто гуляли на площади со своими родителями... Я хотел бы выразить свои соболезнования тем, кто потерял родных и близких от этого очевидно террористического российского удара", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники ответят стране-агрессору за очередное военное преступление против нашего народа. Он поблагодарил всех, кто выразил соболезнования, и отметил тех, кто помогал спасти жизнь жителей Чернигова;

– в результате российской ракетной атаки по Драмтеатру в Чернигове 19 августа погиб многодетный отец по имени Владимир. У погибшего было четверо детей;

– одной из погибших в теракте в Чернигове также оказалась сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии (бывший ИБФ) НУ "Черниговская политехника" Тория Наталья Владимировна. Женщина как раз возвращалась из церкви после праздничной службы;

– в результате российского ракетного удара по центру Чернигова погиб и студент Национального университета "Черниговская политехника" Назар Ющенко. Парень был единственным ребенком в семье.