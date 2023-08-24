В День Независимости была не первая "вылазка": появились кадры рискованной операции ГУР в оккупированном Крыму

Украинские военнослужащие 24 августа провели не первую операцию во временно оккупированном Крыму. Предварительно, еще одна состоялась в водах около полуострова 22 августа.

Видео дня

Соответствующее видео появилось только два дня спустя. По информации сети, на ролике запечатлена работа воинов Главного управления разведки Минобороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Запись сделал один из наших защитников. На видео видно побережье (по всей видимости, это Крым). Наши Герои шли по воде на катере. Также в кадр попало оружие, установленное на лодке.

24 августа 2023 года ГУР МО официально подтвердило, что в ночь на четверг провело совместную операцию с ВМС ВС Украины.

Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Там развязался бой с оккупантами. Российская армия понесла потери в живой силе и военной технике.

"Все цели и задачи выполнены. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий", – заявила пресс-служба разведывательного ведомства.

Кроме того, наши Герои повесили на полуострове флаг Украины.

Незаконная российская "администрация" Крыма события не прокомментировала (по состоянию на 13:00 четверга, 24 августа). Единственное сообщение касается якобы "уничтожения боеприпасов по установленному графику".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 23 августа в населенном пункте Оленевка в Крыму эффектным взрывом был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

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