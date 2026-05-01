В Днепре и Одессе усилят ПВО: Зеленский раскрыл детали

У защитников Украины довольно высокий уровень сбивания воздушных целей, но страна-агрессор почти ежедневно атакует слишком значительным количеством ударных дронов, из-за чего бывают и попадания. Именно поэтому принято решение усилить в регионах страны противовоздушную оборону, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Соответствующее заявление прозвучало во время его обращения к стране первого мая. Причем анонсируя усиление ПВО "по всем направлениям защиты", глава государства отметил, что по Днепру и Одессе уже "есть решение".

Что сказал президент

"Сегодня днем была еще одна массированная атака российских дронов – значительное количество, только с утра более 400 дронов, из них более двухсот – "шахеды". Плотность нападения очень высокая, и именно поэтому, хотя и процент сбития высокий – 388 дронов сбито, – все же были попадания. Тернополь, Житомир, Ровенская область, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и общины", – рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, военное командование и Министерство обороны "каждую атаку анализируют и предлагают решения".

"Есть решение по Днепру – дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе – уже тоже есть больший процент сбивания, но надо еще больший. Мы осознаем, что россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу ПВО. Будем противодействовать", – пообещал глава государства.

Президент отдельно подчеркнул, что "останавливаться нельзя", потому что пока количество сбитых – это "еще не тот результат, который нужен".

Помощь стране

"Важно, что каждый день работаем с партнерами, чтобы были компоненты ПВО против ракет. В апреле – обеспечили необходимые поставки, также были новые взносы в программу PURL. На май – задача аналогичная, и будем продолжать искать возможности для Украины", – сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что усиление ПВО планируется "и благодаря сотрудничеству с теми странами, с которыми ранее сотрудничества было меньше". Очевидно, имеются в виду страны Персидского залива, которым наше государство сейчас помогает противодействовать воздушным атакам из Ирана.

"Украинскую экспертизу в защите выводим на глобальный уровень. Каждая украинская компания, все наши производители, разработчики, опыт наших военных в защите – это большой украинский актив", – объяснил глава государства.

Атака по Украине 1 мая

Как сообщал OBOZ.UA, днем 1 мая Россия осуществила массированную воздушную атаку по территории Украины. Всего Силы противовоздушной обороны уничтожили в воздухе 388 вражеских целей.

Среди прочих, 1 мая армия российских агрессоров массированно атаковала Тернополь дронами-камикадзе. В городе прогремел ряд взрывов, есть пострадавшие. Кроме того, было обесточено несколько городских районов.

В Винницкой области из-за падения российского дрона был разрушен частный дом. Одна жительница области травмировалась. Пострадавшую доставили в больницу, к счастью, угрозы ее жизни нет.

Под ударом оказался и Харьков. Последствия фиксировали по меньшей мере в пяти районах города. Оккупанты атаковали три автозаправочные станции, повреждены автомобили.

В Ровно, где три часа подряд звучали сирены воздушной тревоги, была зафиксирована серия взрывов. Были повреждены жилые дома, пять человек получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!