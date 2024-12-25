В Днепре после утренней ракетной атаки эвакуируют одну из больниц: более сотни пациентов распределят в другие учреждения

25 декабря Россия устроила массированный ракетный обстрел по Украине. В результате атаки в Днепре одна из городских больниц осталась без света и отопления.

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Поэтому было принято решение эвакуировать более сотни пациентов, которых распределят между другими медицинскими учреждениями города. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"К сожалению, нам придется снова эвакуировать одну из городских больниц, где находится более сотни пациентов. Их распределят в другие лечебные учреждения Днепра", – говорится в сообщении.

По состоянию на 14.30 после атак в Днепре возникли проблемы с теплоснабжением, особенно в левобережной части города. Однако газ, вода и электричество предоставляются непрерывно. Филатов отметил, что коммунальные службы подготовились к таким ситуациям и работают над тем, чтобы жилмассив "Солнечный" не остался без тепла.

В результате ракетных обстрелов без теплоснабжения остались 65 домов, повреждено более 300 окон и 7 учебных заведений. Восемь детсадов в жилмассиве "Приднепровск" временно не могут принимать детей из-за отсутствия отопления, хотя школы работают в дежурном режиме из-за зимних каникул. Город активно занимается устранением последствий атаки.

Напомним, утром 25 декабря российская террористическая армия нанесла ракетный удар по территории Ивано-Франковской области. Целью путинских террористов в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры. В результате атаки часть региона осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и Харькове. В последнем из двух городов есть прилеты в нескольких районах, пострадали гражданские. На местах попадания вспыхнули пожары, есть и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе атаки 25 декабря враг применил более 70 ракет и более сотни дронов-камикадзе. Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины.

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