В Днепре в результате атаки РФ погибли два человека, есть раненые: продолжается спасательная операция

Ночью 22 сентября российские оккупанты массированно атаковали Днепр ракетами разных типов и дронами. В результате обстрела в областном центре погибло два человека.

Видео дня

На месте удара продолжается спасательная операция. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия обстрела

По информации областной администрации, по состоянию на 6:30 в Днепре известно о двух погибших и четверых пострадавших из-за атаки россиян.

Также в ОВА отметили, что под завалами предприятия, поврежденного вражеским ударом, еще могут находиться люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Позже местные власти уточнили, что до шести возросло количество раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Два человека госпитализированы, 25-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

Мониториговые каналы сообщали, что российские оккупанты применили для удара по Днепру гиперзвуковые крылатые ракеты 3м22 "Циркон", а также северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Главные истории дня

Напомним, 22 сентября российская оккупационная армия нанесла удары по Киеву. Последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах. В результате обстрела повреждена многоэтажка и частный жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения во время российской атаки на Днепр 3 сентября. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!