В Днепре возросло количество жертв российской атаки: в больнице скончалась раненая женщина

Возросло количество жертв в результате атаки российских оккупационных сил на Днепр 4 июля. От полученных травм при ударе оккупантов 5 июля в больнице скончалась еще одна женщина.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Погибшей было 72 года.

В настоящее время количество жертв в результате атаки РФ накануне возросло до 8 человек.

"Уже 8 жертв той российской атаки. Мои соболезнования всем потерявшим самых родных", – пишет Лысак.

Ночью защитники воздушного командования "Восток" сбили три "Шахеда" над Днепропетровщиной. Никополь попал под вражеские удары вечером и с утра, когда агрессор атаковал дронами-камикадзе.

Повреждена инфраструктура, в том числе частный дом и микроавтобус. К счастью, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что утром 3 июля в Днепре прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты атаковали город "Шахедами" и ракетами. В результате российских обстрелов поврежден торговый центр и одно из медицинских учреждений. Ранения получили более 50 человек.

Напомним, что в больнице Днепра скончалась местная жительница, которая в среду, 3 июля, пострадала во время ракетной атаки российских оккупационных войск. Таким образом, количество жертв очередного военного преступления россиян увеличилось до семи.

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