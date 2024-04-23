На Днепропетровщине сбили два разведывательных дрона армии РФ: что известно

Защитники Украины во вторник, 23 апреля, сбили над Днепропетровской областью вражеские разведывательные дроны. В частности, были ликвидированы два российских "Орлана-10".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Эту информацию также подтвердили в воздушном командовании "Восток".

"Приземлили еще один беспилотник – "Орлан-10". Защитники сбили вражескую "птичку", которая кружила в Днепровском районе. Небо над областью чистое. Спасибо, защитники! – отметил Лысак.

В ВК "Восток" уточнили, что вражеская "птичка" была сбита около 20:00 в Днепровском районе Днепропетровской области.

Позже Лысак сообщил об еще одном успешном ущербе.

"Минус БпЛА. Еще один "Орлан-10" сбили в Днепровском районе. Силы ПВО на защите – днем и ночью", – отметил он.

"Орлан-10" на войне в Украине оккупанты используют для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами. Угроза этих беспилотников в том, что в армии РФ их слишком много. Однако украинские защитники их постоянно сбивают.

Один вражеский БПЛА "Орлан-10" стоит в среднем 100 тысяч долларов, но цена может отличаться в зависимости от комплектации.

Напомним, военнослужащие Военно-морских сил ВС Украины показали результативную работу по враждебным целям во время дроновой атаки РФ. Прицельным огнем бойцы уничтожали Shahed-136, запущенные русской армией.

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили штурмовую группу и технику путинской армии в Запорожском направлении.

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