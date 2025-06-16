В Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский 'Град', заряженный снарядами с химическим оружием. Видео

Вооруженные Силы Украины поразили российскую реактивную систему залпового огня "Град", которая готовилась к обстрелу в Донецкой области. Зафиксировано, что установка была заряжена боеприпасами с признаками химического наполнения.

Видео дня

Об этом сообщил 20 отдельный полк беспилотных систем "К-2". Успешная операция стала возможной благодаря слаженной работе пилотов сразу трех украинских подразделений. После удара в перехваченных переговорах российские военные призвали друг друга прятаться и надевать противогазы – они подтвердили, что пораженная техника была "заряжена химией".

"Усилиями пилотов трех подразделений Сил Обороны поражена российская РСЗО, которая готовилась к залпу. В общении между собой россияне призывают друг друга прятаться и надевать противогазы, потому что пораженный Град был "заряжен химией", – говорится в сообщении.

Военные предупреждают о возможной угрозе применения химического или биологического оружия в будущем. Украинцев призывают иметь при себе противогазы или средства защиты органов дыхания, а также ознакомиться с инструкциями действий в случае химической атаки.

Россия, несмотря на формальное участие в Конвенции о запрещении химического и биологического оружия, имеет значительные запасы запрещенных веществ и неоднократно использовала их на разных фронтах.

Как сообщал OBOZ.UA, наши защитники продолжают наносить противнику значительные потери в технике и живой силе. На этот раз николаевские морские пехотинцы показали "правильный" путь оккупантам, которые заблудились на украинской земле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!