В Энергодаре произошел взрыв в здании, где оккупанты организовали пыточную. Фото

Во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье 18 августа раздался взрыв в здании. Там располагались оккупанты из так называемой "народной милиции".

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В здании также, по предварительным данным, находится застенка, где захватчики содержат гражданских пленников. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Так называемая "народная милиция" пока оккупированного Энергодара не уследила за техникой безопасности. Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей 17. До полномасштабного вторжения там находилось отделение полиции, а после помещение захватили вражеские "службы", – отметил Федоров.

Он добавил, что по предварительным данным, в здании находится также пыточная, где удерживают гражданских пленных.

По данным одного из местных пабликов, в здании, где раздался взрыв, размещалась оккупационная "военная полиция".

Однако российские пропагандисты продолжают уверять, что атакована якобы обычная многоэтажка, а совершили атаку "боевики" Вооруженных сил Украины.

"Боевики ВСУ атаковали Энергодар. Предварительно для атаки на город задействовали ударный дрон. Попадание в многоэтажный дом по адресу: улица Строителей, 17. В здании произошло возгорание. По нашей информации, обошлось без жертв. На месте работают оперативные службы города и следователи", – выдала пропагандистка из российского ВГТРК.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что утром 18 августа в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Где конкретно утро началось "с огоньком" и к каким результатам привела "бавовна" – устанавливается. Известно также, что оккупанты-взрывотехники начали обследовать железную дорогу на въезде в Авиагородок.