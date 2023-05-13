В эпицентре – Бахмут и Марьинка: в Генштабе рассказали о 47 боевых столкновениях с врагом

За прошедшие сутки произошло 47 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook утром 13 мая. Российская Федерация не отказывается от планов по оккупации нашей территории.

Потери российской армии

Однако Силы обороны продолжают противостоять захватчикам по всем направлениям. В частности, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Со своей стороны, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, состав боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

Также, по информации Генштаба, в одно из подразделений противника, действующее в Сватовском районе Луганской области, для компенсации потерь прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц. Среди вновь прибывшего личного состава есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.

Кроме того, на фоне значительных потерь, российские оккупанты усиливают контрразведывательные меры во временно захваченных населенных пунктах. В частности, увеличилось количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области. Представителями комендатуры РФ осуществляется поиск так называемых "информаторов", проводятся обыски.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Медведевка Черниговской области; Соханы, Волфин, Славгород, Поповка Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Великий Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, безуспешно вел наступательные действия в направлении Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Остро, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Пречистовка и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомис Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на субботу, 13 мая, оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Около 03:30 взрывы были слышны на Киевщине, а ближе к пяти утра – в Хмельницкой и якобы Львовськой областях;

– руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что Авдеевка Донецкой области находится под контролем ВСУ. Наши защитники удерживают оборону вокруг населенного пункта.

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