В Генштабе подтвердили новые поражения нефтеперерабатывающих заводов в Туапсе и Перми, ЗРК 'Бук-М3 и складов оккупантов. Фото и видео

В ночь на 1 мая Силы обороны осуществили ряд удачных операций направленных на прекращение российской агрессии. Среди них – поражения "Туапсинского" и "Пермского" нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Также зафиксированы удары наших бойцов по военной технике и живой силе врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Потери врага

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 01 мая подразделениями Сил обороны Украины в очередной раз осуществлено поражение инфраструктуры нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае, РФ", – говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода "Пермский" в Пермском крае РФ.

Подтверждено повреждение установки первичной переработки нефти АВТ-4, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар.

Кроме того, украинские защитники успешно поразили и другие важные объекты противника:

– зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в окрестностях Ольховатки, ВОТ Донецкой обл;

– склады боеприпасов неподалеку Роздольного Донецкой области и населенного пункта Ровеньки Луганской области;

– склад материально-технических средств в окрестностях Мелитополя в Запорожье;

– склад БпЛА в районе Дальнего Белгородской области РФ;

– пункты управления БпЛА противника вблизи Гуляйполя Запорожской области, населенных пунктов Шевченко и Воскресенка в Донецкой области,

– командно-наблюдательный пункт в районе Каиров Херсонской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – подытожили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 1 мая украинская сторона в четвертый раз за две недели атаковала дронами НПЗ и морской терминал Туапсе, в результате чего вспыхнули по меньшей мере 2 резервуара НПЗ. Также известно, что известно, что терминал обесточен. В Туапсе произошел блэкаут и исчез интернет. По информации местных властей, к ликвидации пожара на терминале привлекли 128 человек и 41 единицу техники.

Как сообщал OBOZ.UA, что 25 апреля воины Сил беспилотных систем поразили российские самолеты на аэродроме в Челябинской области, который находится примерно в 1700 км от границы Украины. Речь идет об истребителях Су-57 и истребителе-бомбардировщике Су-34. Масштабы повреждений устанавливаются.

