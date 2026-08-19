В Генштабе раскрыли подробности нанесения ударов по цехам РКЦ "Прогресс" и заводу "Авиакор" в Самарской области

В Генштабе подтвердили поражение 15 августа 2026 года ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре. Под удар также попали производственный цех по сборке двигателей для ракетоносителей типа "Союз" и цех обслуживания авиационной техники АО "Авиакор – авиационный завод".

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После удара по РКЦ "Прогресс" возник пожар площадью около 5 тыс. м². Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В ходе анализа дополнительных данных подтверждено поражение 15 августа 2026 года производственного цеха сборки двигателей для ракет-носителей типа "Союз" и цеха обслуживания авиационной техники АО "Авиакор – авиационный завод". Кроме того, в результате удара по Ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре Самарской области РФ зафиксирован пожар площадью около 5 тысяч м²", — говорится в сообщении.

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По данным Генерального штаба ВСУ, РКЦ "Прогресс" является одним из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли и участвует в производстве ракет-носителей семейства "Союз". Продукция предприятия, в частности, используется для вывода космических аппаратов на орбиту и развертывания российских спутниковых группировок связи в интересах армии РФ.

Поражение таких объектов существенно ослабляет военно-технологический потенциал России.

Напомним, в ночь на 15 августа в российской Самаре прогремела серия взрывов. После объявления ракетной опасности там вспыхнул масштабный пожар на стратегическом предприятии, которое участвует в создании российского "аналога Starlink" и производит ракеты для вывода оборудования на орбиту.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на19 августа Дзержинск, вероятно, подвергся атаке беспилотников, после чего в городе вспыхнул пожар. Предварительно предполагается, что возгорание могло произойти на важном для российского военно-промышленного комплекса предприятии.

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