В Генштабе заявили о поражении РЛС, складов БК и пунктов управления врага: детали операций

Украинские защитники осуществили результативные операции направленные на снижение наступательного потенциала врага. Под прицелом оказался ряд ключевых российских объектов на ВОТ Украины.

Среди них: РЛС "СТ-68", склады боеприпасов и МТЗ и пункты управления врага. Подробности сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Силы обороны провели удачную работу

Так, в ночь на 28 мая наши воины нанесли удар по радиолокационной станции обнаружения воздушных целей "СТ-68" в Феодосии на временно оккупированной территории Крыма. Эта РЛС использовалась противником для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных объектов в системе ПВО.

Кроме того, Силы обороны поразили пункты управления вражескими беспилотниками вблизи Калинового и Новогродовки в Донецкой области.

Также под удары попали склады материально-технического обеспечения оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также склад боеприпасов возле Грабового.

Отдельно сообщается, что 27 мая был поражен пункт управления российского подразделения в районе Парасковиевки Донецкой области. По предварительным данным, объект уничтожен, а потери врага составили 18 военнослужащих.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны 23-24 мая нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В результате поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз", который является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 21 мая и в ночь на 22 мая атаковали ряд объектов россиян как на временно оккупированной украинской территории, так и в российском приграничье. В результате удалось поразить средства ПВО, склады боеприпасов, командно-наблюдательные пункты и места сосредоточения личного состава.

