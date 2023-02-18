В Германии рассказали, когда рассчитывают передать Украине танки Leopard 2A6

Германия планирует поставить танки Leopard 2A6 в Украину в конце марта. Немецкая и польская оборонная промышленность будут совместно производить боеприпасы и запчасти для танков, а также будут ремонтировать механизмов.

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Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, сообщает CNN. По его словам, власти страны рассчитывают передать бронетехнику Вооруженным силам нашего государства в последнюю неделю первого весеннего месяца.

"Стабильные поставки бронетехники будут осуществляться в течение следующего месяца", – заявил министр.

Писториус отметил, что ожидал большего количества танков после решения Германии по "Леопардам".

"Я был немного разочарован, потому что голоса, которые мы слышали раньше (на заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне – Ред.), были громче. И поэтому я ожидал большего позже, после нашего решения", – признал чиновник.

В то же время, по его словам, если учитывать поставки танков от других страны, к примеру, Abrams из США и танки Challenger из Великобритании, помощи будет достаточно.

"У нас их огромное количество, но мы все же работаем над новыми Leopard", – добавил Писториус.

Кроме того, он отметил, что война в Украине может проявиться в любой точке НАТО и заявил, что единство, свидетелем которого он стал на Мюнхенской конференции по безопасности, дает надежду на благоприятный исход нынешней ситуации в нашей стране.

"То, что я вижу, – это очень, очень сильное единство, очень сильная приверженность совместной приверженности, которую мы хотим, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И это очень важно, очень важный сигнал для украинского народа, который действительно ведет очень, очень замечательную борьбу с российской агрессией", – заявил Писториус.

Отметим, 13 февраля в Украине начали обучение украинских экипажей танков Leopard 2. Тренировки должны закончиться до начала второго квартала 2023 года (то есть в марте или, с меньшей вероятностью, в конце февраля). Федеральное правительство пообещало Украине 14 танков Leopard 2A6. Эту военную технику передадут и другие союзники Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкий генерал Эберхард Цорн заявил, что танки Lepard 2 и боевые машины пехоты Marder прибудут в Украину уже в марте 2023 года. Техника будет поставлена с соответствующими комплектами запасных частей и боеприпасов.

Писториус также заявил, что первый батальон танков Leopard 2 немецкого производства от западных партнеров может быть доставлен в Украину в марте или апреле этого года.

Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц ожидает, что до конца марта 2023 года 80 боевых танков Leopard 2 будут готовы для того, чтобы передать их украинской армии. В то же время политик признал, что вложиться в эти сроки может быть сложно. Берлин, как он заверил, пытается ускорить этот процесс с партнерами.

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