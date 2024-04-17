В Германии разыскали украинских детей, которых депортировала Россия: появились подробности

Украинские правоохранители при содействии немецких коллег установили местонахождение на территории ФРГ 161 украинского ребенка, которые были похищены Россией. Они находились в розыске как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированные в РФ и Белоруссию.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом, говорится в Facebook НПУ. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на дальнейшую помощь партнеров по привлечению российских военных преступников к ответственности.

Глава Нацполиции выразил заинтересованность в совместных действиях с немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европолиции.

Напомним, расследователи издания "Медуза" сообщили, что российские власти разрабатывают систему "перевоспитания" и цифрового контроля над детьми, незаконно вывезенными из Украины в Россию после начала широкомасштабного вторжения. Среди прочего, оккупанты убеждают маленьких украинцев, что родители умерли.

Программа "перевоспитания" направлена на индоктринацию украинских детей и убеждение в том, что они не вернутся на родную землю.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ заочно сообщила о подозрении еще двум гражданам Украины, причастным к депортации украинских детей на территорию страны-агрессора РФ. Речь идет об эпизоде с насильственным перемещением по временно оккупированной территории Украины и последующей депортацией в Россию 15 воспитанников захваченной в то время (июль 2022) Новопетровской специальной школы в Николаевской области.

– США ранее официально объявили, что присоединились к Международной коалиции, созданной для возвращения в Украину детей, незаконно депортированных Россией. Эта коалиция государств создана, чтобы гарантировать, что все ответственные за это преступление получат наказание.

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