В ГУР показали архивные кадры боев Российского добровольческого корпуса на Харьковщине. Видео

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) в составе "Спецподразделения Тимура" во время весенней кампании на Харьковщине осуществили смелую штурмовую операцию и захватили вражеские позиции. Во время наступления штурмовая группа использовала два бронетранспортера, один из них поразил вражеским FPV-дрон, но это не остановило штурмовиков.

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Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. ГУР также обнародовало архивное видео боев РДК возле Купянска.

Как видно из кадров, штурмовая группа ворвалась на позиции российских захватчиков на двух бронетранспортерах M113. Однако одну из этих машин враг подбил FPV-дроном. Несмотря на это бойцы РДК продолжили наступление.

Как отметили в ГУР, бои шли на близких дистанциях, под постоянными сбросами из вражеских "Мавиков" и плотным артиллерийским огнем захватчиков.

Но несмотря на все штурмовики РДК смогли захватить вражеские позиции. Они отбросили противника, отбили несколько контратак и взяли в плен двух оккупантов, пополнив обменный фонд ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали эпические кадры уничтожения оккупантов, которые пошли на штурм на Запорожском направлении. Благодаря проведенной операции бойцами спецподразделения "Артан" россияне потеряли 15 единиц техники и почти сотню своих солдат.

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