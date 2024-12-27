В Харькове обезвредили российскую крылатую ракету Х-59, которая не разорвалась во время предварительных обстрелов. Фото

В Харькове специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) обезвредили упавшую во время предварительных обстрелов российскую крылатую ракету Х-59, но не взорвалась. Боеприпас был обнаружен на территории частного домовладения.

Видео дня

Событие произошло 25 декабря. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"На территории частного домовладения в Харькове пиротехники ГСЧС обнаружили крылатую ракету Х-59, выпущенную врагом", – говорится в сообщении.

На место находки оперативно прибыли взрывотехники, изъявшие опасный объект. Ракета была перевезена на специальную взрывную площадку, где ее безопасно уничтожили.

Следует отметить, что в результате падения ракеты пострадавших нет, а территория, где она была обнаружена, была немедленно ограждена и взята под контроль.

Крылатая ракета Х-59 является одним из видов высокоточного оружия, используемое российскими войсками для ударов по объектам в Украине.

Напомним, что ночью и утром 25 декабря Россия массированно атаковала Украину. Противник использовал 184 средства поражения (106 ударных БПЛА Shahed/беспилотников-имитаторов и 78 ракет разных типов).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!