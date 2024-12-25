В Харькове нашли неразорвавшуюся российскую ракету Х-59: все подробности

На территории Харькова в среду, 25 декабря, нашли российскую ракету Х-59. Она не сдетонировала; взрывотехники работают над ее обезвреживанием.

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Пострадавших в результате падения этой ракеты нет. Об этом сообщил в своем канале в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Снаряд упал на территорию частного двора", – рассказал руководитель областной государственной администрации.

Напомним, что ночью и утром 25 декабря Россия массированно атаковала Украину. Противник ипользовал 184 средства поражения (106 ударных БПЛА Shahed/беспилотников-имитаторов и 78 ракет разных типов).

Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины. Силы ПВО сбили 113 ракет/дронов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны). Однако РФ повредила некоторые теплоэлектростанции ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Днепропетровской области из-за вражеской атаки погиб гражданский – 51-летний сотрудник ДТЭК Дмитрий Петленко. Его тело обнаружили под завалами.

– В РФ цинично похвастались "рождественским обстрелом" нашей страны и заявили, что "цель достигнута".

– Новая атака, которую оккупанты совершили в праздник, это ответ кремлевского диктатора Владимира Путина тем, кто предлагал договориться с агрессором о "рождественское прекращении огня", заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

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