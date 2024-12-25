"Цель удара была достигнута": в России цинично похвастались атакой на Украину на Рождество
В России похвастались тем, что ночью и утром 25 декабря, в праздник Рождества, массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Страна-агрессор утверждает, что поразила все объекты, которые планировала.
Циничное заявление сделала пресс-служба министерства обороны РФ. Ведомство отчиталось об обстреле в сводке об "СВО" по состоянию на среду, 25 декабря.
"Сегодня утром вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", – утверждает противник.
Мол, "цель удара достигнута" и "все объекты поражены".
В России не упомянули, что в результате ударов по Днепропетровской области погиб гражданский – 51-летний сотрудник ДТЭК Дмитрий Петленко. Его тело обнаружили под завалами.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Рождество страна-террорист РФ нанесла массированные удары по территории Украины. В ходе атаки враг применил 184 средства поражения (106 ударных БПЛА Shahed/дронов-имитаторов и 78 ракет разных типов).
– Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины. Силы ПВО сбили 113 ракет/дронов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).
– Вследствие атаки есть разрушения на ТЭС, в стране применены графики отключений света.
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