'Большая потеря': появились данные об энергетике, которого Россия убила во время массированной атаки на Рождество. Фото

Во время массированной ракетной атаки России утром 25 декабря вражеская ракета поразила энергетический объект в Днепропетровской области. В результате атаки погиб сотрудник ДТЭК, 51-летний Дмитрий Петленко, его тело обнаружили под завалами.

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До полномасштабного вторжения энергетик со стажем работы более 30 лет работал в Энергодаре, когда город оккупировала Россия – устроился на другую ТЭС. О погибшем сотруднике рассказали в ДТЭК.

"Сегодня российские оккупанты убили нашего коллегу Дмитрия Петленко, энергетика, работавшего на одной из теплоэлектростанций. После проведения поисковых работ он был найден под завалами без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Дмитрию Петленко был 51 год. 30 из них он посвятил профессии энергетика.

"Долгое время работал на Запорожской ТЭС. После оккупации Энергодара трудоустроился на другую теплоэлектростанцию компании, где продолжал битву за свет последние полтора года. Большая потеря для семьи украинских энергетиков. Выражаем глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Дмитрия. Никогда не забудем. Никогда не простим российских оккупантов", – подчеркнули в компании.

Напомним, Россия на Рождество запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, "Калибры" и баллистику. Целились оккупанты прежде всего по энергообъектам, вследствие атаки есть разрушения на ТЭС и применены графики отключений.

В частности, по меньшей мере 12 ракетами россияне ударили по Харькову. В облцентре есть повреждения инфраструктуры и жилой застройки, сообщалось о раненых.

А на Днепропетровщине из-за ракетной атаки по энергообъектам погиб человек.

Под вражескими ударами находились также Прикарпатье, где часть региона была обесточена, и Киевщина, где из-за ударов РФ повреждены дома и 12 грузовиков.

Всего, по данным Воздушных сил, ночью и утром Россия атаковала Украину 184 средствами воздушного нападения. Силы ПВО сбили 113 российских ракет и дронов разных типов.

В ВС ВСУ добавили, что враг атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

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