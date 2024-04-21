В Харькове раздался взрыв: есть пострадавший

Вечером 21 апреля российские террористы ударили по Харькову. В результате атаки по меньшей мере один человек пострадал.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что информация о последствиях пока уточняется. Предварительно, взрыв произошел на окраине.

Позже Терехов добавил, что информация о пострадавшем подтвердилась. Он – гражданский.

"Состояние средней тяжести, пострадали ноги от осколков", – отметил городской голова.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что пострадавшему 19 лет. Его госпитализировали в медицинское учреждение, медики оказывают всю необходимую помощь. Профильные службы проверяют места попаданий.

Напомним, вечером 20 апреля оккупанты ударили из авиации по приграничной области Харьковщины. Враг сбросил КАБы на населенный пункт в Золочевской общине Богодуховского района. Две управляемые авиабомбы поразили здание бывшей фермы, полностью разрушив его.

В результате вражеских обстрелов 56-летний местный житель оказался под завалами. Спасатели извлекли его из-под обломков.

Как сообщал OBOZ.UA:

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