В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

С начала суток 24 мая произошло почти 40 боевых столкновений. Особенно активные бои идут на Харьковщине – на Купянском и Харьковском направлениях.

Защитники отбили атаку в районе Липцев, продолжаются бои вблизи Глубокого и Волчанска. О ситуации на 10:00 24 мая рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что всего за минувшие сутки зафиксировано 113 боевых столкновений.

"За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, узел связи, а также станцию РЭБ противника. Силы обороны Украины продолжают сосредоточивать основные усилия в Таврийском, Донецком и Слобожанском операционных районах целью срыва планов оккупантов по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей", – говорится в сводке.

Только с начала суток 24 мая зафиксировано 37 боевых столкновений. Российские оккупанты активно обстреливают позиции украинских воинов и населенные пункты: россияне совершили 494 обстрела, в том числе 10 – из РСЗО.

Напряженной остается ситуация на Харьковском направлении. Там оккупанты трижды пытались штурмовать позиции Сил обороны. Украинские воины отбили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

"Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены",– заверили в Генштабе.

Еще горячее сейчас – на Купянском направлении: там с начала суток происходило десять боевых столкновений. Одну атаку украинские воины отбили в направлении Дружелюбовки. В районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.

"Вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки", – добавили в Генштабе.

На Лиманском направлении продолжается отпор попыткам российских захватчиков продвинуться в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские воины отбивают атаку противника в районе Спорного.

"Потери позиций не допущены, ситуация контролируемая", – уверяют в Генштабе.

На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения помешали атаке противника в направлении Клещиевки. Враг успеха не имел.

На Покровском направлении ситуация контролируемая. Интенсивность боевых действий сегодня снизилась, по состоянию на 10 часов утра противник не совершал наступательных действий.

На Кураховском направлении украинские воины уже отразили три атаки оккупантов. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.

На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, была отражена атака врага в районе Крынок. Украинские воины проводят мероприятия по усилению оборонных рубежей.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, ранее в Институте изучения войны констатировали, что у Сил обороны есть успехи на Харьковщине, но оккупанты не прекращают атак.

Также сообщалось, что в направлении Липцев в Харьковской области враг использует для атак "Шторм-Z". Враг пытается проводить ротации, однако Силы обороны принимают меры для предотвращения усиления российской группировки в направлении.