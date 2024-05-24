УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
831
В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

С начала суток 24 мая произошло почти 40 боевых столкновений. Особенно активные бои идут на Харьковщине – на Купянском и Харьковском направлениях.

Защитники отбили атаку в районе Липцев, продолжаются бои вблизи Глубокого и Волчанска. О ситуации на 10:00 24 мая рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что всего за минувшие сутки зафиксировано 113 боевых столкновений.

"За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, узел связи, а также станцию РЭБ противника. Силы обороны Украины продолжают сосредоточивать основные усилия в Таврийском, Донецком и Слобожанском операционных районах целью срыва планов оккупантов по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей", – говорится в сводке.

Только с начала суток 24 мая зафиксировано 37 боевых столкновений. Российские оккупанты активно обстреливают позиции украинских воинов и населенные пункты: россияне совершили 494 обстрела, в том числе 10 – из РСЗО.

Напряженной остается ситуация на Харьковском направлении. Там оккупанты трижды пытались штурмовать позиции Сил обороны. Украинские воины отбили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

"Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены",– заверили в Генштабе.

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

Еще горячее сейчас – на Купянском направлении: там с начала суток происходило десять боевых столкновений. Одну атаку украинские воины отбили в направлении Дружелюбовки. В районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

"Вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки", – добавили в Генштабе.

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

На Лиманском направлении продолжается отпор попыткам российских захватчиков продвинуться в Серебрянском лесу.

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

На Северском направлении украинские воины отбивают атаку противника в районе Спорного.

"Потери позиций не допущены, ситуация контролируемая", – уверяют в Генштабе.

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения помешали атаке противника в направлении Клещиевки. Враг успеха не имел.

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

На Покровском направлении ситуация контролируемая. Интенсивность боевых действий сегодня снизилась, по состоянию на 10 часов утра противник не совершал наступательных действий.

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

На Кураховском направлении украинские воины уже отразили три атаки оккупантов. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков вблизи Новоданиловки.

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, была отражена атака врага в районе Крынок. Украинские воины проводят мероприятия по усилению оборонных рубежей.

В Харьковской области идут бои в районах Глубокого и Волчанска, ситуация контролируемая – Генштаб

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, ранее в Институте изучения войны констатировали, что у Сил обороны есть успехи на Харьковщине, но оккупанты не прекращают атак.

Также сообщалось, что в направлении Липцев в Харьковской области враг использует для атак "Шторм-Z". Враг пытается проводить ротации, однако Силы обороны принимают меры для предотвращения усиления российской группировки в направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!