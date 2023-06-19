В Харьковской области нашли арсенал оружия, брошенный оккупантами: теперь его используют ВСУ. Фото

В Харьковской области саперы Госспецтрансслужбы обнаружили целый арсенал вражеского оружия. Склад боеприпасов, брошенных во время отступления оккупантами, нашли в учебном заведении одного из населенных пунктов области.

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Об этом сообщила Госспецслужба транспорта в Facebook. Отмечается, что на территории заведения хранилось более полутысячи взрывоопасных предметов.

Саперы проверяли одно из учебных заведений по обращению местных жителей. Во время обследования в помещении котельной был обнаружен склад боеприпасов, в котором враг оставил артиллерийские снаряды 152-мм, пушечные снаряды 100-мм, танковые снаряды 125-мм, 120-мм минометные и т. д. – всего более 500 взрывоопасных предметов.

Саперы посортировали взрывоопасные предметы и пригодные для использования передали военнослужащим Вооруженных сил Украины. Поврежденные боеприпасы обезвредили в определенном и безопасном для людей месте.

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