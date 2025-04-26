В Харьковской области оккупанты устроили атаку на квадроциклах и поплатились. Видео

Сухопутные войска показали, как уничтожают врага на Купянском направлении. Украинские защитники из всех калибров атаковали пехоту и технику противника, пытавшуюся прорваться на квадроциклах.

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По информации Вооруженных Сил Украины, кафиры попытались атаковать украинские позиции с помощью маневренной техники — квадроциклов, рассчитывая быстро и незаметно приблизиться к нашим рубежам.

"Очередная неудачная атака россиян на квадроциклах. Вражескую технику и пехоту ликвидировали воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого", - отмечают военные.

При попытке штурма россияне понесли значительные потери: были ликвидированы как личный состав, так и средства передвижения противника.

Квадроциклы, на которые оккупанты возлагали большие надежды, не помогли им избежать сокрушительного огня наших бойцов.

Украинские защитники продолжают уверенно держать оборону, не давая врагу шансов на успех.

Как сообщал OBOZ.UA, Сил обороны уничтожили две пусковые установки российского ЗРК "Бук-М2" средней дальности. Враг использовал эту технику на одном из ключевых направлений фронта на востоке.

Напомним, на Сумском направлении операторы дронов Vampire нанесли точный удар по позициям врага, уничтожив два укрытия вместе со скрывавшейся там пехотой. Работу выполнял тяжелый ударный дрон, которого россияне прозвали "Баба Яга".

На Торецком направлении русские оккупационные войска предприняли попытку прорыва, используя около десяти мотоциклов с десантом. Однако наши бойцы не дали врагу ни малейшего шанса и ликвидировали захватчиков. Силы обороны встретили атаку плотным огнем, привлекая артиллерию и FPV-дроны.

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