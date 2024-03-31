В Харьковской области российский обстрел убил 19-летнего парня, 27-летний мужчина ранен

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Харьковщины. В ночь на 31 марта они накрыли огнем из РСЗО поселок городского типа Боровая Изюмского района.

В результате вражеского обстрела погиб 19-летний парень, еще один мужчина получил ранения. Подробности раскрыли в Национальной полиции Украины.

"Военные РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" поселок Боровая. Погиб 19-летний мужчина, 27-летний мужчина получил ранения. Повреждены многоквартирные дома, магазин, частные автомобили", – говорится в сообщении.

Хронологию огневого террора Боровой со стороны российской оккупационной армии воспроизвел глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что первый обстрел поселка захватчики произвели в 00:59 31 марта. Тогда вражеские снаряды повредили в Боровой жилую четырехэтажку. Снаряд, вероятно, выпущенный из "Смерча", попал в квартиру. Тогда, отметил Синегубов, обошлось без пострадавших.

А вот следующий обстрел, совершенный врагом около 01:20, забрал жизнь молодого парня и причинил ранения еще одному мужчине, он госпитализирован. Враг тогда попал в землю вблизи СТО. Повреждены три автомобиля, два торговых павильона и фасад здания.

Следующие обстрелы по Боровой были произведены с 02:04 до 02:27. Повреждены девять автомобилей, люди, к счастью, не пострадали.

В 02:27 в результате попадания вражеского снаряда в землю частично был разрушен частный жилой дом. Без пострадавших.

А около 21:10 30 марта захватчики терроризировали Харьков. В облцентре ранены 35-летний мужчина и 77-летняя женщина, рассказали в Нацполиции. Повреждены жилые многоэтажки, частные автомобили.

В течение суток захватчики наносили удары по Харькову и населенным пунктам Изюмского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

Напомним, ранее стало известно, что во Львовской области после ночной атаки РФ разрушено админздание. Сообщалось об одном погибшем. Под завалами спасатели ищут еще людей.

Кроме того, за сутки оккупанты нанесли 343 удара по Запорожской области. Ранен 12-летний ребенок.

Также сообщалось, что в Одессе после ночной атаки дронов остановили весь электротранспорт.