Во Львовской области после ночной атаки РФ разрушено админздание: есть погибший, под завалами могут быть люди

Утром 31 марта российские террористы нанесли ракетный удар по территории Львовской области. Вследствие обстрела разрушено административное здание.

Жертвой врага стал один человек. Об этом в Telegram сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По информации главы ОВА, враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры во Львовской области, который был его целью 24 и 29 марта. Воздушная тревога продолжалась в регионе почти полтора часа.

Козицкий отметил, что вследствие удара было разрушено административное здание, на месте теракта возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Также в ОВА отметили, что жертвой террористов стало один человек. При чем под завалами могут быть еще люди. Сейчас спасатели разбирают завалы.

Во время атаки жителей Львовской области предупреждали о пролете российских ракет в направлении областного центра и города Стрый.

Напомним, Силы обороны юга во время массированной воздушной атаки РФ ночью 31 марта уничтожили восемь дронов-камикадзе типа Shahed. В Одесской области обломки вражеской цели упали на энергетический объект, вызва

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде после отбоя тревоги в Украине утром 31 марта была объявлена ракетная опасность. Местные власти отчитались о работе ПВО и "уничтожении" целей, однако позже стало известно о прилете в частный дом.

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