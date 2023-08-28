В Харьковской области сообщили о подозрении руководству ТЦК: начисляли зарплату фиктивному работнику. Фото

Начальнику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харьковской области и начальнику группы связи этого терцентра сообщили о подозрении в завладении 700 тысячами гривен "боевых" выплат. Они начисляли зарплату фиктивному работнику.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Установлено, что в начале марта 2022 начальник районного военкомата мобилизовал женщину-предпринимательницу.

При содействии начальника отдела комплектования и кадрового обеспечения оформили ее для прохождения службы.

Однако сама женщина не появлялась на рабочем месте и не выполняла должностные обязанности. При этом ему начисляли зарплату (в сумме почти 700 тыс. грн).

"Правоохранители провели обыск по месту работы фигурантов, где обнаружили документацию, подтверждающую фиктивное принятие на работу личность-предпринимателя и его увольнение", – отметили в МВД.

Руководству ТЦК сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Днепре провели обыски у военкома, который за время войны приобрел имущество на 350 тыс. долларов. Мужчина успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский подписал указ о прекращении ротаций руководителей областных территориальных центров комплектации и социальной поддержки Вооруженных сил Украины. Таким образом, они будут уволены, а Офис генпрокурора займется возбуждением уголовных дел на местах, где имели место нарушения и коррупция.