В Харьковской области вражеский дрон поразил автомобиль: погиб мужчина, пострадала женщина

В среду, 23 сентября, российский дрон атаковал легковой автомобиль в Безруках в Харьковской области. В результате удара 68-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

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В то время как 52-летнюю женщину госпитализировали для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Известно, что вражеский беспилотник поразил легковой автомобиль, когда тот находился в селе Безруки. В результате атаки автомобиль получил повреждения, а двое людей, находившихся внутри, пострадали.

68-летнего мужчину пытались спасти, однако полученные им травмы оказались смертельными. Медики не смогли спасти ему жизнь.

52-летняя женщина также получила ранения. В настоящее время ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Безруки расположены в Дергачевской общине Харьковской области.

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