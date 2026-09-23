В Харьковской области вражеский дрон поразил автомобиль: погиб мужчина, пострадала женщина
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В среду, 23 сентября, российский дрон атаковал легковой автомобиль в Безруках в Харьковской области. В результате удара 68-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
В то время как 52-летнюю женщину госпитализировали для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Известно, что вражеский беспилотник поразил легковой автомобиль, когда тот находился в селе Безруки. В результате атаки автомобиль получил повреждения, а двое людей, находившихся внутри, пострадали.
68-летнего мужчину пытались спасти, однако полученные им травмы оказались смертельными. Медики не смогли спасти ему жизнь.
52-летняя женщина также получила ранения. В настоящее время ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Безруки расположены в Дергачевской общине Харьковской области.
Российская армия атаковала Харьков дроном-камикадзе. В результате атаки один человек погиб, пятеро получили ранения.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска нанесли удары по Харькову. Враг атаковал дронами Киевский район города, есть информация о пострадавших и одном погибшем.
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