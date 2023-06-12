В Херсоне под завалами обстрелянного оккупантами дома обнаружили тело человека

В Херсоне завершили разбор дома, который был обстрелян оккупационной армией страны-агрессора России несколько дней назад. Под завалами дома обнаружили тело человека.

Видео дня

Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на своем канале в Telegram. По его словам, поиск людей, которые могли оказаться в этом доме, уже завершен.

Речь идет о доме на улице Вазова,5. Других подробностей он не раскрыл.

Отметим, что 11 июня армия врага атаковала лодку с гражданскими, эвакуирующимися с левого берега на Херсонщине. Захватчики открыли огонь в спины людям и убили три человека.

Еще 23 человека получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение.

А днем ранее оккупанты обстреляли в Херсоне волонтеров, которые помогали людям, пострадавшим от потопов. Двое пострадавших мужчин 52 и 25 лет госпитализированы.

8 июня российские террористы также открыли огонь по Херсону и Херсонскому району. Это произошло в то время, когда в регионе проводили эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. Ранения получили восемь человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время эвакуации из Голой Пристани Херсонской области, из-за затопления города, под обстрел оккупантов попала местная жительница Татьяна Гришко. Женщина, которая была беременна, погибла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!