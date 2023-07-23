В Херсонской области объявлена воздушная тревога, связанная с активностью вражеской тактической авиации

Вечером 23 июля в Херсонской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Россия задействовала тактическую авиацию на юго-восточном направлении нашей страны.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Жителей региона просят не игнорировать опасность, и немедленно отправиться в укрытия.

"Воздушная тревога Херсонской области связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – указано в сообщении.

Напомним, что накануне половина Украины была красной на карте воздушной тревоги. Сирены прозвучали, потому что была зафиксирована угроза применения российской армией баллистического оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля захватчики нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами по Бериславской громаде в Херсонской области. В результате атаки погибла женщина.

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