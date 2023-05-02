В Херсонской области оккупанты продолжают похищать и пытать людей, в том числе до смерти – Генштаб

Российские военные преступники продолжают совершать зверские преступления против украинского народа. В Херсонской области они и дальше похищают и пытают ни в чем не винных людей. Издевательства оккупантов настолько жестокие, что часто они несовместимы с человеческой жизнью.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 2 мая. Мишенью армии РФ является проукраинское население.

"На временно занятых территориях Украины и дальше есть случаи насильственного похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройство новых пыточных для его содержания", – сказано в сообщении.

Уже известно, что одну из таких пыточных российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области.

"Там в настоящее время незаконно содержат до десяти гражданских лиц, среди которых несовершеннолетние. Людей российские оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки. Есть случаи, когда похищенных российские террористы замучили до смерти", – рассказали в Генштабе.

Отметим, российские террористы во время оккупации Херсона держали под стражей и пытали мирных жителей. Издевательства над украинцами длились с начала оккупации и до самого освобождения областного центра от захватчиков.

Херсонцев держали в двух изоляторах временного содержания и временных местах содержания под стражей в здании городской администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российские захватчики издеваются над местным населением. Людей, которые противились вражеским войскам и заявляли о поддержке Украины, забирают "на подвал", где заставляют учить и петь гимн РФ и нещадно избивают.