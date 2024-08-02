В Хорватии решили обновить вооружение армии: подержанную бронетехнику могут передать Украине

Власти Хорватии решили провести масштабное обновление вооружения своих вооруженных сил. Старую бронетехнику российского и югославского производства планируют передать Украине.

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Об этом сообщает Vecernji list. Долгосрочный план развития Вооруженных сил Хорватии до 2028 г. предусматривает значительные закупки новой военной техники.

В частности, речь идет о боевых машинах пехоты, танках, комплексах ПВО и самоходных артиллерийских установках.

В апреле в Хорватию уже прибыли первые шесть из 12 истребителей "Рафаль". Через год эскадрилья будет полностью укомплектована, что является историческим вложением в 1,2 миллиарда евро в военные нужды.

К 2026 году все 62 боевых бронированных машин Bradley M2A2 ODS будут модернизированы. Также планируется заказать 30 новых бронетранспортеров Patria, доведя их общее количество до 200. Они будут оснащены башнями DUOS с 30-мм пушками и израильскими противотанковыми ракетами SPIKE.

Кроме того, Хорватия планирует усилить свои артиллерийские подразделения, добавив еще несколько танковых гаубиц PzH 2000 и приобретя мобильную артиллерию на колесах, таких как шведский Archer или французский Caesar.

Как пишет издание, переговоры с поставщиками продолжаются, но поставки задерживаются из-за приоритетной отправки оружия в Украину. Старая бронетехника российского и югославского производства может быть передана Украине после модернизации хорватской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, российская авиация, в основном состоящая из модернизированных советских самолетов, не может конкурировать с современными западными моделями, такими как F-16. Они помогут Украине значительно повысить эффективность защиты неба от массированных ракетных ударов, сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

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