В ISW объяснили, что стоит за 'атакой' кадыровцев на Пригожине

Чеченские командиры и официальные лица 1 июня согласованно начали критиковать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Такой шаг со стороны чеченских сил может являться попыткой дискредитировать и подорвать авторитет лидера наемников.

Видео дня

Об этом сообщает Институт изучения войны. Так, шквал критики и личных оскорблений от чеченских командиров полился в ответ на слова Пригожина о том, что он не знает о новых позициях чеченских подразделений и чеченские войска будут захватывать отдельные населенные пункты, а не всю Донецкую область.

Так, заявление Пригожина было относительно нейтральным и не содержало прямой критики главы Чечни Рамзана Кадырова или его сил. Однако в ответ на нее депутат Госдумы РФ и представитель Чечни Адам Делимханов обратился к Пригожину по прозвищу "Женя" и сказал ему выбрать дату для встречи, чтобы уточнить, что чеченские отряды "Ахмата" делают на фронте. Он также призвал Пригожина, чтобы тот перестал раскрывать российские военные неудачи перед мировым сообществом, утверждая, что лидер "Вагнера" зарекомендовал себя как "блогер", заставляющий российское общество сомневаться в его военных способностях. Кадыровец также заявил, что частная военная компания "Вагнер" получила "больше, чем кто-либо" военной техники от МО России, но все равно понесла значительные потери.

Командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов, повторил высказывание Делимханова, подчеркивая, что он испытывает уважение только к личному составу Вагнера, а не к Пригожину, несмотря на личную симпатию Кадырова к Пригожину.

В свою очередь, глава чеченского парламента, Магомед Даудов, отметил, что Пригожин не должен быть в курсе деталей чеченских операций. Он также заявил, что за критику российских военных во время Второй мировой войны Пригожин был бы убит. Даудов намекнул, что у Кадыров и Путина есть решающее слово в принятии решений, тогда как Пригожин может переоценивать свои полномочия и пытаться утвердиться как символ войны.

Как пишет ISW, нападения чеченцев на Пригожина могут являться частью стратегии Кремля, направленной на его дискредитацию и взорвание, особенно когда его войска отступают с линии фронта. Вероятно, Пригожин оказался в более уязвимом положении, чем раньше, когда Кремль полагался на его силы для захвата Бахмута. Так, российский террор Игорь Гиркин высказал предположение, что Кадыров рассчитывал, что Пригожин может быть ценным союзником, но впоследствии понял, что он не предоставить ему значительные преимущества. Гиркин также утверждает, что Кадыров не заинтересован в полном распаде текущей военно-политической системы, которая приносит ему и его армии выгоду, поэтому он дистанцируется от активно критикующего ее Пригожина.

Ранее сообщалось, что правая рука Кадырова позвал Пригожина на "стрелку". Кадыровец предложил повару Путина решить вопрос "с глазу на глаз".

Напомним, что Кадыров анонсировал наступление своей личной гвардии в Донецкой области и других горячих направлениях. Это "событие" сейчас активно пиарят российские пропагандисты, подавая кадыровцев как "бесстрашных воинов", хотя они уже долгое время упорно отказывались участвовать в активных боевых действиях – у них совсем другая "специализация".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!