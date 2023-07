В ISW объяснили, почему Россия бьет по украинским портам: дело не в мести за взрывы в Крыму

В стране-агрессоре РФ заявили, что могут считать гражданские суда в Черном море на пути к украинским портам – законными военными целями. Но ее усиливающиеся ее удары по портам и зерновой инфраструктуре, а также угрозы морской эскалации не являются местью оккупантов за последние взрывы в Крыму.

Более вероятно, что Кремль пытается использовать свой выход по Черноморской зерновой инициативе и добиться значительных уступок от Запада. По мнению аналитиков Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), это одно из немногих оставшихся средств воздействия диктатора Владимира Путина на западных лидеров, и он им воспользовался.

"Теперь Кремль, похоже, пытается создать ощущение безотлагательности своего возвращения к Черноморской зерновой инициативе, нанося интенсивные удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре и угрожая нанести их по гражданским судам в Черном море", – считают эксперты.

Они отметили, что Украина собирает большую часть зерна в период с июля по август, а удары России по ее портам и сельскохозяйственной инфраструктуре могут еще больше осложнить возможность высвободить место для нового урожая.

Также Кремль намеренно разрушает такие объекты, прежде чем пересмотреть сделку по Черноморскому зерну, чтобы установить условия для экспорта украденного зерна с временно оккупированных территорий. Вероятно, россияне считают, что это "принесет несоразмерную пользу" экономике РФ.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что стране потребуется не менее года, чтобы восстановить Черноморский порт в Одесской области, который использовался для экспорта зерна. Аналитики же указывают, что разрушение портовой инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях может ограничить способность экспортировать зерно по морю, даже если сделка будет пересмотрена, в то же время это позволит России предлагать для выполнения сделки зерно из оккупированных территорий или собственное.

"Длительные сбои в логистике зерна в Украине, вероятно, будут иметь все более каскадные последствия для поставок, усиливая чувство срочности, которое надеется создать Кремль", – указал ISW на хитрые планы оккупантов.

Там напомнили, что обычно Москва прибегает к эскалации риторики вокруг поддержки Западом Украины, пытаясь повлиять на поведение западных лидеров. И хотя пока неясно, в какой степени российские силы намерены наносить удары по гражданским судам в Черном море, в Кремле надеются, что их "предупреждение" окажет сдерживающий эффект на морскую активность и создаст условия, напоминающие полную блокаду украинских портов в начале полномасштабного вторжения.

Помимо этого, предполагают в ISW, Россия также пытается усилить разногласия между правительствами Украины и стран Центральной Европы, поскольку они ищут способ перенаправить экспорт зерна. Высокопоставленные европейские чиновники заявили, что Евросоюз стремится перевозить больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход России из сделки по зерну в Черном море.

"Кремль, возможно, пытается подорвать будущие перспективы Украины в отношении морского экспорта, чтобы испортить отношения Украины с ее западными соседями", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины отреагировали на угрозы со стороны РФ безопасному судоходству в Черном море. Там отметили, что у ВСУ есть средства для отпора агрессору, и это доказывает судьба крейсера "Москва"

