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Угрожала принудительная мобилизация в армию РФ: Украина вернула еще шестерых детей с временно оккупированных территорий. Фото

Надежда Данищук
War
2 минуты
813
Угрожала принудительная мобилизация в армию РФ: Украина вернула еще шестерых детей с временно оккупированных территорий. Фото

На прошлой неделе на подконтрольные Украине территории по российской оккупации удалось вернуть еще шестерых детей. Большинство из них – подростки, которым угрожала принудительная мобилизация в русскую армию.

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Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что детей удалось спасти благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Угрожала принудительная мобилизация в армию РФ: Украина вернула еще шестерых детей с временно оккупированных территорий. Фото

Оставшиеся в оккупации дети постоянно находились под угрозой депортации и психологическим давлением.

По словам спасенных подростков, для оккупантов нормальная практика, когда они без согласия родителей брали со школы ребят, вывозили в город и ставили на военный учет.

16-летний Виталий рассказал, что такая "норма" оккупантов заставила его часто пропускать занятия, что в конце концов спасло его от мобилизации.

Как рассказала советница руководителя Офиса Президента Дария Заровна, среди спасенных детей – 14-летний Артем, семью которого фактически содержали в заложниках. Ему не выдавали документы для выезда, а когда оккупанты похитили его маму, стало понятно, что нужно спасаться любым способом. Парня удалось вывезти, но его отец остался в оккупации.

Кроме того, все дети в русских школах были вынуждены изучать пропагандистские материалы: их обучали искаженной истории, заставляли петь русский гимн и участвовать в военных тренировках.

Андрей Ермак поблагодарил команду Save Ukraine и других партнеров за проведение этой спасательной миссии.

"Эти дети пережили страшные испытания, находясь в оккупации. Их возвращение домой – это не только важная победа, но и шанс на нормальное будущее", – подчеркнул он.

Инициатива Bring Kids Back UA продолжается, и Украина будет прилагать все усилия, чтобы вернуть домой каждого ребенка, заверили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно из российской оккупации удалось вернуть в Украину еще восемь украинских детей от 6 до 16 лет. Многие из них испытали тяжелые испытания.

Также 26 ноября благодаря инициативе президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA домой вернулись еще двое украинских детей. Это 6-летняя Мария и 14-летняя Вероника.

Ранее в этом месяце из временно захваченных войсками России территорий удалось вернуть еще 15 детей. Они уехали из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей с помощью благотворительной организации Save Ukraine в рамках гуманитарной программы Bring Kids Back.

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